Сьогодні, 14 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Папаньки» -3. Читайте анонс 3–4 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

У 3–4 серіях 3 сезону серіалу «Папаньки» Єгор нарешті організовує вечірку на честь свого заміського новосілля! Підготовка йде повним ходом, але свято всіма силами намагається зірвати сусід, якого не запросили.

Женя купив подарунок Єгору, але його батько ненароком впустив пакунок і розбив подарунок. А свято вже ж увечері! До того ж Малишев повинен привезти на новосілля коньяк, на який Єгор дав йому гроші. Чи зможе Женя не розчарувати одного і зберегти спокій у власній родині?

Саша навідує дівчину, яку він збив машиною, і запрошує її на новосілля до Єгора. Він навіть відшиває своїх численних подружок, каже, що «полетів в Антарктиду», «на розкопки» і навіть «помер». Невже цього разу наміри вічного холостяка серйозні?

Візит Микити на новосілля друга теж під загрозою, адже в його дружини на цей вечір зовсім інші плани ― похід в театр. Зрештою пара їде на свято окремо ― Іра чекає на Микиту в Єгора, а він приїжджає на новосілля… з Ольгою Миколаївною. Як на такий сюрприз відреагує Іра ― дивіться вже в цій серії!

Video: «Папаньки»-3: анонс 3–4 серій Серіал Папаньки- 3, 4 серії на сайті СТБ вже -14.04.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій серіалу Папаньки

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