Сегодня, 14 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 3–4 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

В 3-4 сериях 3 сезона сериала «Папаньки» Егор наконец-то организовывает вечеринку в честь своего загородного новоселья! Подготовка идет полным ходом, но праздник всеми силами пытается сорвать сосед, которого не пригласили.

Женя купил подарок Егору, но его отец нечаянно роняет упаковку и разбивает подарок. А праздник-то уже вечером! К тому же Малышев должен привезти на новоселье коньяк, на который Егор дал ему деньги. Сможет ли Женя не разочаровать друга и сохранить спокойствие в собственной семье?

Саша навещает девушку, которую он сбил машиной, и приглашает ее на новоселье к Егору. Он даже отшивает своих многочисленных подружек, говорит, что «улетел в Антарктиду», «на раскопки» и даже «умер». Неужели в этот раз намерения вечного холостяка серьезны?

Визит Никиты на новоселье друга тоже под угрозой, ведь у его жены на этот вечер совсем другие планы – поход в театр. В результате пара едет на праздник отдельно – Ира ждет Никиту у Егора, а он приезжает на новоселье… с Ольгой Николаевной. Как на такой сюрприз отреагирует Ира – смотрите уже в этой серии!

Video: «Папаньки»-3: анонс 3–4 серий Сериал Папаньки - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 14.04.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Папаньки

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