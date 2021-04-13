Сьогодні, 13 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 2 і 3 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 2–3 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

Єгор разом із дружиною вибирає пологовий будинок і робить ремонт у дитячій. Тільки все у глави сімейства йде не за планом. Чому замість побаченого на УЗД хлопчика йому постійно підсовують дівчинку?

Микита вирішив випробувати удачу і, здається, виграв у лотерею мільйон! На якийсь час несподіване багатство покращує ситуацію в сім’ї Павленків — Іра навіть мріє переїхати жити до Іспанії. Хто зруйнував нестійке щастя Іри з Микитою і до чого тут теща?

Новоявлений батько Жені вирішив зайнятися бізнесом — він продає водорості. До сімейної справи дідусь залучає Макса. Чи оцінять бізнес-план Женя і мешканці під’їзду?

Саша вчить сина їздити за кермом, а під час одного з таких занять збиває дівчину… В яку несподівано для себе закохується! Чим обернеться це ДТП — дивіться в найкращому комедійному серіалі «Папаньки»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ!

Режисер-постановник: Максим Бернадський.

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморігін, Євген Гашенко, Андрій Федінчик, Лілія Ребрик, Ольга Арутюнян, Наталка Денисенко, Ольга Атанасова, Дем’ян Шиян, Вікторія Булітко.

Video: «Папаньки»-3: анонс 2–3 серій Серіал Папаньки- 2, 3 серії на сайті СТБ вже -13.04.2021. Про що сюжет 2 та 3 серій серіалу Папаньки

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