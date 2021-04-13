Сегодня, 13 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 2 и 3 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 2–3 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

Егор вместе с женой выбирает роддом и делает ремонт в детской. Только вот все у главы семейства идет не по плану. Почему вместо увиденного на УЗИ мальчика ему постоянно подсовывают девочку?

Никита решил испытать удачу и, кажется, выиграл в лотерею миллион! На время неожиданное богатство улучшает ситуацию в семье Павленко ― Ира даже мечтает переехать жить в Испанию. Кто разрушил неустойчивое счастье Иры с Никитой и при чем здесь теща?

Новоявленный отец Жени решил заняться бизнесом ― он продает водоросли. К семейному делу дедушка привлекает Макса. Оценят ли бизнес-план Женя и жители подъезда?

Саша учит сына ездить за рулем, а во время одного из таких занятий сбивает девушку… В которую неожиданно для себя влюбляется! Чем обернется это ДТП ― смотрите в лучшем комедийном сериале «Папаньки»-3 в 20:15 на телеканале СТБ!

Режиссер-постановщик: Максим Бернадский.

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Андрей Фединчик, Лилия Ребрик, Ольга Арутюнян, Наталья Денисенко, Ольга Атанасова, Демьян Шиян, Виктория Булитко.

Video: «Папаньки»-3: анонс 2–3 серий Сериал Папаньки - 2, 3 серии на сайте СТБ уже 13.04.2021. О чем сюжет 2 и 3 серий сериала Папаньки

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