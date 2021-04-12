Сьогодні, 12 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Папаньки»-3. Читайте анонс 1–2 серій серіалу «Папаньки»-3 просто зараз!

Улюблений комедійний серіал «Папаньки» повертається на СТБ! У третьому сезоні творці підготували для глядачів багато несподіваних сюжетних поворотів. Головна подія сезону – на всіх «папаньок» чекає велике переселення за місто. Першими це зроблять Єгор із дружиною Світланою та сином Ігорем. Єгор нарешті добудував свій будинок і, як обіцяв, відкриває власний ресторан із гриль-кухнею, але йому всіляко перешкоджають місцевий голова і його підручні. Допомагатиме Єгору з бізнесом Микита, який таки звільниться з ненависного банку. Микита з Ірою на межі розлучення, вони теж вирішили виїхати за місто, щоб віднайти гармонію, а знайшли проблемних сусідів. До того ж Ольга Миколаївна не втрачає надії завоювати серце Микити. Кого ж обере нерішучий чоловік?

У родині Малишева теж поповнення – до нього після 30 років відсутності повернеться батько. І Женя зрозуміє, як непросто бути не тільки «папанькою», але й дитиною. І, нарешті, Саша, який останнім опиниться за містом і не зовсім з власної волі, бо… тікатиме! До того ж цей ловелас у третьому сезоні нарешті закохається й захоче серйозних стосунків. Та на шляху до цієї мети стане Таня, яка має намір боротися за Сашу не тільки як за батька своєї дитини. Чим закінчиться найзаплутаніший любовний трикутник третього сезону? І як розвиватимуться події?

Режисер-постановник: Максим Бернадський.

У ролях: Єгор Крутоголов, Євген Сморігін, Євген Гашенко, Андрій Федінчик, Лілія Ребрик, Ольга Арутюнян, Наталка Денисенко, Ольга Атанасова, Дем’ян Шиян, Вікторія Булітко.

Video: «Папаньки»-3: анонс 1–2 серій Серіал Папаньки- 1, 2 серії на сайті СТБ вже -12.04.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій серіалу Папаньки

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