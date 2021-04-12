Сегодня, 12 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Папаньки»-3. Читайте анонс 1–2 серий сериала «Папаньки»-3 прямо сейчас!

Любимый комедийный сериал «Папаньки» возвращается на СТБ! В третьем сезоне создатели подготовили для зрителей много неожиданных сюжетных поворотов. Главное событие сезона – всех папанек ждет большое переселение за город. Первыми это сделают Егор с женой Светланой и сыном Игорем. Егор наконец достроил свой дом и, как обещал, открывает ресторан с гриль-кухней, но ему всячески препятствуют местный председатель и его подручные. Помогать Егору с бизнесом будет Никита, который таки уволится из ненавистного банка. Никита с Ирой на грани развода, они тоже решили выехать за город, чтобы найти гармонию, а нашли проблемных соседей. К тому же Ольга Николаевна не теряет надежды завоевать сердце Никиты. Кого же выберет нерешительный мужчина?

В семье Малышева тоже пополнение – к нему после 30 лет отсутствия вернется отец. И Женя поймет, как непросто быть не только папанькой, но и ребенком. И, наконец, Саша, который последним окажется за городом и не совсем по своей воле, потому что будет… в бегах! К тому же этот ловелас в третьем сезоне наконец влюбится и захочет серьезных отношений. Но на пути к этой цели встанет Таня, которая намерена бороться за Сашу не только как отца своего ребенка. Чем закончится запутанный любовный треугольник третьего сезона? И как будут развиваться события?

Режиссер-постановщик: Максим Бернадский.

В ролях: Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Андрей Фединчик, Лилия Ребрик, Ольга Арутюнян, Наталья Денисенко, Ольга Атанасова, Демьян Шиян, Виктория Булитко.

Video: «Папаньки»-3: анонс 1–2 серий Сериал Папаньки - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 12.04.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Папаньки

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