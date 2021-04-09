Зовсім скоро, 12 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ стартує грандіозна прем’єра серіалу «Папаньки»-3. У третьому сезоні відбудеться велике переселення «папаньок» за місто, де на них чекають яскраві пригоди. Та що ще цікавого буде в новому сезоні? Ми запитали про це в головного актора серіалу — Євгена Сморігіна!

Чим нас вражатиме новий сезон?

По-перше, у нас буде дуже багато природи цього разу. Ми всі переїхали до будинків поряд із Єгором. Єгор, нарешті, добудував свій будинок, і ми орендували будиночки в цьому ж селі. Тому буде багато природи, багато простору і менше павільйонів. Це дуже добре, і дихати є чим!

Розкажіть про нові, цікаві лінії в сюжеті.

У кожного з нас з’являється ще одна лінія. Наприклад, у моїй сім’ї, Малишевих, з’являється новий персонаж – мій батько, який, виявляється, нас у далекому дитинстві покинув, поїхав. Мама розповідала, що він льотчик-випробовувач, котрий на північному полюсі в льоді застряг. А виявилося, що тато просто вирішив приїхати, згадав почуття, і в мене з’являється ціла лінія стосунків із батьком.

У чому полягали найбільші складнощі зйомок на натурі?

Натура – це завжди складніше за павільйон, як мінімум удвічі складніше. По-перше, це освітлення. У павільйоні поставив світло – і все, у тебе день. Вимкнув – ніч. А там хмарка вийшла – і всі чекають хмарку. Тому що перший кадр ми зняли на сонці, а тут хмара. І поки та хмара не пройде, просто стоїмо і чекаємо. Потім, тільки-но хмарка пройшла, – 1, 2, камера, мотор, почали! Літак… «Стоп!» – каже звукорежисер. Брак по звуку. Ми не можемо знімати. Чекаємо. Так, усе, пролетів літак, хмаринки нема – і поїхали! Мотоцикл… десь далеко. Стоп! Ми не можемо знімати. І ось такі складнощі. А потім якісь там кури починають кричати, а сонячний день обмежений. Якщо в павільйоні трішки не встигли відзняти – нічого страшного, на годину може бути затримка, устигнем іще. А тут все: сонце сіло – вибачте! Обмежений день.

У продовженні пригод «папаньок» буде ще більше несподіваних сюжетних поворотів і конфліктів. Прем’єра 3 сезону серіалу відбудеться 12 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ.

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