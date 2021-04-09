Совсем скоро, 12 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ стартует грандиозная премьера сериала «Папаньки»-3. В третьем сезоне состоится большое переселение папанек за город, где их ждут яркие приключения. А что еще интересного будет в новом сезоне? Мы спросили об этом у главного актера сериала ― Евгения Сморигина!

Чем нас будет поражать новый сезон?

Во-первых, у нас будет очень много природы этот раз. Мы все переехали в дома рядом с Егором. Егор, наконец, достроил свой дом, и мы арендовали домики в этом же селе. Поэтому будет много природы, много пространства и меньше павильонов. Это очень хорошо, и дышать есть чем!

Расскажите о новых, интересных линиях в сюжете.

У каждого из нас появляется еще одна линия. Например, в моей семье, Малышевых, появляется новый персонаж ― мой отец, который, оказывается, нас в далеком детстве бросил, уехал. Мама рассказывала, что он летчик-испытатель, который на северном полюсе во льду застрял. А оказалось, что папа просто решил приехать, вспомнил чувства, и у меня появляется целая линия отношений с отцом.

В чем заключались самые большие сложности съемок на натуре?

Натура ― это всегда сложнее павильона, как минимум вдвое сложнее. Во-первых, это освещение. В павильоне поставил свет ― и все, у тебя день. Выключил ― ночь. А там облако вышло ― и все ждут облако. Потому что первый кадр мы сняли на солнце, а здесь туча. И пока облако не пройдет, просто стоим и ждем. Затем, только облачко прошло, ― 1, 2, камера, мотор, начали! Самолет… «Стоп!» ― говорит звукорежиссер. Брак по звуку. Мы не можем снимать. Ждем. Так, все, пролетел самолет, облака нет ― и поехали! Мотоцикл… далеко. Стоп! Мы не можем снимать. И вот такие сложности. А потом какие-то куры начинают кричать, а солнечный день ограничен. Если в павильоне немного не успели снять ― ничего страшного, на час может быть задержка, успеем еще. А здесь все: солнце село ― извините! Ограниченный день.

В продолжении приключений папанек будет еще больше неожиданных сюжетных поворотов и конфликтов. Премьера 3 сезона сериала состоится 12 апреля в 20:15 на телеканале СТБ.

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