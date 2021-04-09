Євген Гашенко: про бійки, екшен та погоні в 3 сезоні «Папаньок»

Третій сезон улюбленого комедійного серіалу «Папаньки» порадує глядачів не тільки несподіваними сюжетними поворотами, а й новими локаціями та цікавим реквізитом. Серіал ощасливить своїх прихильників прем’єрними серіями вже зовсім скоро — з 12 квітня о 20:15. Читайте інтерв’ю з актором серіалу «Папаньки» Євгеном Гашенком просто зараз!

Чим вражатиме глядача новий сезон?

По-перше, це все переїде за місто. Тобто буде більше натурних зйомок, буде більше природи, буде більше динаміки! Екшену! Будуть сцени бійок, погонь, такі сцени, де здоров’я та життя персонажа буде в небезпеці через якісь дурні ситуації. При цьому далі розвиватиметься любовний трикутник, який з’явився у персонажа Микити. Будуть цікаві розв’язки, переломні моменти якісь. Усе те, що вам сподобалося в другому сезоні, підсилиться, покращиться у третьому.

Які були найбільші складнощі у зйомках на натурі?

Однією з найскладніших була зйомка в полі з повітряними кулями. Коли було багато акторів масових сцен. І було спекотно. Просто елементарно не було де сховатися від сонця. І коли підняли у повітря кулю, вона полетіла в невизначеному напрямку. Ти ж кулею ніяк не керуєш, тільки вітром. І через це доводилося підлаштовуватися під нього.

А яка найцікавіша сцена?

З цікавих сцен – була сцена бійки з сусідом. У Микити з’являться нові проблеми з переїздом у приватний будинок — це сусіди. Вони спочатку заважатимуть, шумітимуть. Потім його сусідка буде з ним фліртувати, а її чоловік ревнуватиме. І буде доходити навіть до холодної зброї.

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