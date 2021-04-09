Евгений Гашенко: о драках, экшене и погонях в 3 сезоне «Папанек»

Третий сезон любимого комедийного сериала «Папаньки» порадует зрителей не только неожиданными сюжетными поворотами, но и новыми локациями и интересным реквизитом. Сериал осчастливит своих поклонников премьерными сериями уже совсем скоро ― с 12 апреля в 20:15. Читайте интервью с актером сериала «Папаньки» Евгением Гашенко прямо сейчас!

Чем будет поражать зрителя новый сезон?

Во-первых, это все переедет за город. То есть будет больше натурных съемок, будет больше природы, будет больше динамики! Экшена! Будут сцены драк, погонь, такие сцены, где здоровье и жизнь персонажа будет в опасности из-за каких-то глупых ситуаций. При этом дальше будет развиваться любовный треугольник, который появился у персонажа Никиты. Будут интересные решения, переломные моменты какие-то. Все то, что вам понравилось во втором сезоне, усилится, улучшится в третьем.

Какие были самые большие сложности в съемках на натуре?

Одной из самых сложных была съемка в поле с воздушными шарами. Когда было много актеров массовых сцен. И было жарко. Просто элементарно негде было укрыться от солнца. И когда подняли в воздух шар, он полетел в неопределенном направлении. Ты же шаром никак не управляешь, только ветром. И поэтому приходилось подстраиваться под него.

А какая была самая интересная сцена?

Из интересных сцен ― была сцена драки с соседом. У Никиты появятся новые проблемы с переездом в частный дом ― это соседи. Они сначала будут мешать, шуметь. Затем его соседка будет с ним флиртовать, а ее муж ревновать. И будет доходить даже до холодного оружия.

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