Сьогодні, 8 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 15 і 16 серії фільму «Ворожка». Читайте анонс фінальних серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

Катя і Супрун хотіли поцілуватися, але за мить до цього дівчина побачила людину, що намагалася вистрілити в Мішу. Вона встигла відштовхнути його, стрілок промахнувся. Крім того, команду чекає ще одна загадкова справа: перед приходом оперативників відомого бізнесмена знаходять мертвим під вікнами його офісу. Що сталося: він вистрибнув сам чи його вбили? Низка загадкових обставин триває ― перед арештом ще кількох свідків у справі знаходять убитими. Як це можливо? Невже хтось повідомляв їм про прихід групи? І чи міг це зробити хтось із команди Супруна?

Аня з Васею розлучилися. Віка ж продовжує ревнувати Мішу до Каті… Якою буде розв’язка містичної і романтичної історії ― дивіться в ефірі.

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: анонс фінальних 15–16 серій Серіал Ворожка- 15, 16 серії на сайті СТБ вже -08.04.2021. Про що сюжет 15 та 16 серій серіалу Ворожка

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