Сегодня, 8 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 15 и 16 серии фильма «Ворожка». Читайте анонс заключительных серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

Катя и Супрун хотели поцеловаться, но за миг до этого девушка увидела человека, пытавшегося выстрелить в Мишу. Она успела оттолкнуть его, стрелок промахнулся. Кроме того, команду ожидает еще одно загадочное дело: перед приходом оперативников известного бизнесмена находят мертвым под окнами его офиса. Что произошло: он выпрыгнул сам или его убили? Череда загадочных обстоятельств продолжается – перед арестом еще нескольких свидетелей по делу находят убитыми. Как это возможно? Неужели кто-то сообщал им о приходе группы? И мог ли это сделать кто-то из команды Супруна?

Аня с Васей развелись. Вика же продолжает ревновать Мишу к Кате… Какой будет развязка мистической и романтической истории – смотрите в эфире.

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

Video: «Ворожка»: анонс финальных 15–16 серий Сериал Ворожка - 15, 16 серии на сайте СТБ уже 08.04.2021. О чем сюжет 15 и 16 серий сериала Ворожка

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