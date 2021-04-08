«Папаньки»-3: нові локації та зміни в реквізиті

Третій сезон улюбленого комедійного серіалу «Папаньки» порадує глядачів не тільки несподіваними сюжетними поворотами, а й новими локаціями та цікавим реквізитом, про які розповіла художниця-постановниця Олександра Кодій.

У третьому сезоні серіалу відбудеться велике переселення «папаньок» ― у кожного з них з’явиться свій будиночок у селі. Микита та Іра переселяться у симпатичний будинок із садом, але з надокучливими сусідами на додачу.

«У сім’ї Малишевих буде найпроблемніший будинок: без електрики та каналізації. А сім’я велика! Усі хочуть у душ, почитати, відпочити. Та все ж будиночок у Жені дуже душевний, нехай і старенький. А інтер’єр будинку Малишевих ми все-таки знімали в павільйоні, оскільки у справжній будинок просто вся знімальна команда не вміщалася», ― ділиться художниця-постановниця серіалу «Папаньки»-3 Олександра Кодій.

Заміський будинок сім’ї Козаченків, який у 2 сезоні ми бачили недобудованим, буде нарешті закінчений ― з великим садом і терасою! Художники-постановники готували цю локацію 10 днів. І все було б добре, якби не одна проблема:

«На будинку Єгора та Світлани висіли дві великі літери «Є» та «S», і вони постійно відвалювалися. Ми не могли їх як слід закріпити, бо пошкодили б поверхню самого будинку. Тому літери прикріпили двобічним скотчем. Одного разу це навіть потрапило в кадр. У сцені, де Єгор знімає себе на відео та розповідає: “Подивіться, який у мене класний будинок”, ― літери відпали просто на цій репліці. Це було дуже смішно, сподіваюся, цей кадр з’явиться в серіалі».

У «Папаньках»-3 буде ще одна цікава локація! Наприкінці 2 сезону Єгор заявив усім, що збирається відкрити власний бізнес, і вже у третьому сезоні глядачі побачать новий гриль-бар!

«Ми побудували його за один день зі звичайної дерев’яної альтанки. Спочатку локація дуже відрізнялася від тієї, якою її побачать глядачі в 3 сезоні. Ми зробили у гриль-барі величезну вивіску, барну стійку, подіум зі столиками та навіть розставили столики на вулиці на фоні озера ― вийшло дуже затишно».

Реквізиту в 3 сезоні «Папаньок» стало значно більше, бо сім’ї героїв трохи розрослися. Хоч загалом проблем не було, адже сучасний світ дає змогу дістати що завгодно, де завгодно і коли завгодно. Проте під час зйомок стався невеликий форс-мажор із живим реквізитом!

«Ми знімали сцену, де Женя біля гриль-бару стрибає в озеро. Було задумано, що, коли він вирине, у нього з-під капелюха вистрибне жаба. Ми замовили жабок, але так вийшло, що їх не встигли вчасно привезти. Ну, і постановники напередодні ходили та збирали цих жаб ― був дуже цікавий і насичений день із ловлі болотних жаб», ― сміється Олександра Кодій.

У продовженні пригод «папаньок» буде ще більше несподіваних сюжетних поворотів і конфліктів. Прем’єра 3 сезону серіалу відбудеться 12 квітня на телеканалі СТБ.

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