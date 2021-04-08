«Папаньки»-3: новые локации и изменения в реквизите

Третий сезон любимого комедийного сериала «Папаньки» порадует зрителей не только неожиданными сюжетными поворотами, а и новыми локациями, а также интересным реквизитом, о которых рассказала художница-постановщица Александра Кодий.

В 3 сезоне сериала состоится большое переселение «папанек» ― у каждого из них появится свой домик в деревне. Никита и Ира переселятся в симпатичный дом с садом, но с надоедливыми соседями в придачу.

«У семьи Малышевых будет самый проблемный дом: без электричества, канализации. А семья большая! Все хотят в душ, почитать, отдохнуть. Но все же домик у Жени очень душевный, пусть и старенький. А интерьер дома Малышевых мы все-таки снимали в павильоне, поскольку в настоящий дом попросту вся съёмочная команда не помещалась», ― рассказала художница-постановщица сериала «Папаньки»-3 Александра Кодий.

Загородный дом семьи Козаченко, который во 2 сезоне мы видели недостроенным, будет наконец закончен ― с большим садом и террасой! Художники-постановщики готовили эту локацию 10 дней. И все было бы отлично, если бы не одна проблема:

«На доме Егора и Светы висело две больших буквы «Е» и «S», и они постоянно отваливались. Мы не могли их хорошенько закрепить, так как повредили бы поверхность самого дома. Поэтому буквы были прикреплены двухсторонним скотчем. Однажды это даже попало в кадр. В сцене, где Егор снимает себя на видео и рассказывает: «Посмотрите, какой у меня классный дом», ― буквы отвалились прямо на этой реплике. Это было очень смешно, надеюсь, этот кадр появится в сериале».

В «Папаньках»-3 появится еще одна интересная локация! В конце второго сезона Егор заявил всем, что собирается открыть собственный бизнес, и уже в третьем сезоне зрители увидят новый гриль-бар!

«Мы построили его за один день из обычной деревянной беседки. Изначально локация выглядела далеко не так, какой ее увидят в 3 сезоне. Мы сделали в гриль-баре огромную вывеску, барную стойку, подиум со столиками и даже расставили столики на улице на фоне озера ― получилось очень уютно».

Реквизита в 3 сезоне «Папанек» стало на порядок больше, потому что семьи героев немного разрослись. Хоть в целом проблем не было, ведь современный мир позволяет достать что угодно, где угодно и когда угодно. Но во время съемок произошел небольшой форс-мажор с живым реквизитом!

«Мы снимали сцену, где Женя возле гриль-бара прыгает в озеро. Было задумано, что, когда он вынырнет, у него из-под шляпы выпрыгнет лягушка. Мы заказали жабок, но так получилось, что их не успели вовремя привезти. Ну и постановщики накануне ходили и собирали этих жаб ― был очень интересный и насыщенный день по ловле болотных лягушек», ― смеется Александра Кодий.

В продолжении приключений «папанек» будет еще больше неожиданных сюжетных поворотов и конфликтов. Премьера 3 сезона сериала состоится 12 апреля на телеканале СТБ.

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