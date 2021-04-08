«Папаньки»-3: дата виходу, актори, трейлер і багато іншого

Останнім часом великої ​​популярності набули комедійні серіали, особливо ― на карантині. Серіал «Папаньки» не став винятком і відразу ж знайшов свою аудиторію. Після перегляду продовження, випущеного наприкінці травня 2020 року, фанати зайнялися пошуком інформації про те, коли вийде 3 сезон «Папаньок». І редакція сайту телеканалу СТБ вже може поділитися з вами останніми новинами.

«Папаньки»-3: сюжет

Усе почалося зі знайомства з четвіркою друзів, які жили в одному дворі і проводили разом багато часу. Однак об’єднують чоловіків не тільки загальні інтереси, а й найважливіша тема ― виховання діточок. У одного з друзів уже троє нащадків, у іншого ― 7-річний син, ще в одного поки немає дітей, але незабаром це зміниться, бо його дружина при надії.

Друзі просто обожнюють своїх діточок, незважаючи на всі труднощі, пов’язані з батьківством. Часом батьки самі забувають про те, що вони дорослі, і поводяться, як малі діти. Та є у трьох батьків ще один друг, який не поспішає стати батьком, адже його цілком влаштовують холостяцьке життя і увага з боку представниць прекрасної статі.

У другому сезоні життя друзів простішим не стало, у них з’явилися нові проблеми. Сім’я Єгора зіткнулася з труднощами, що виникли на ґрунті нестачі фінансів. Саша раптово дізнався, що в нього є доволі дорослий син, про існування якого він навіть не здогадувався. Сім’ю Жені теж чекали зміни, бо його дружина вирішила повернутися. Стосунки Іри і Микити змінюються, чому сприяє їхня піврічна донька.

«Папаньки»-3: дата старту

Третій сезон улюбленого серіалу «Папаньки» стартує 12 квітня 2021 року. З понеділка по четвер глядачі зможуть спостерігати за життям папаньок у слоті «СТБ-серіал» о 20:15.

Графік виходу серіалу «Папаньки»-3:

12 квітня, 20:15 ― 1 серія

12 квітня, 21:00 ― 2 серія

13 квітня, 20:15 ― 2 серія

13 квітня, 21:00 ― 3 серія

14 квітня, 20:15 ― 3 серія

14 квітня, 21:00 ― 4 серія

15 квітня, 20:15 ― 4 серія

15 квітня, 21:00 ― 5 серія

Трейлер серіалу «Папаньки»-3

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«Папаньки»-3: актори серіалу

Єгор ― Єгор Крутоголов.

Микита ― Євген Гашенко.

Женя Малишев ― Євген Сморігін.

Саша ― Андрій Федінчик.

Світлана ― Лілія Ребрик.

Женя Малишева ― Ольга Атанасова.

Іра ― Ольга Арутюнян.

Віка Малишева ― Вероніка Лук’яненко.

Тамара Броніславівна ― Надія Кондратовська.

Таня, мати Сашиної дитини ― Наталка Денисенко.

Голова ОСББ ― Віталіна Біблів.

Біографії акторів серіалу «Папаньки»-3:

Єгор Крутоголов

Єгор Крутоголов ― актор і телеведучий. Народився 1980 року в Миколаєві в сім’ї викладачки та інженера. З дитинства займався бальними танцями, був капітаном шкільної команди КВК. Закінчив Гуманітарний університет ім. Петра Могили, факультет романо-германської філології та зарубіжної літератури. Цікаво, що через рік після цього він разом з Євгеном Гашенком створив команду КВК «Дизель».

Після розпаду команди в 2006 році Єгор Крутоголов зробив наступний крок і почав будувати кар’єру на телебаченні. Він брав участь у багатьох гумористичних проєктах. З 2013 року став тісно співпрацювати з телеканалом ICTV. На каналі з’явилося багато проєктів: «Дизель Студіо»: «Дизель Шоу», «На трьох», «Дизель ранок», «Папаньки». Єгор Крутоголов у них не тільки актор, а й художній керівник.

Євген Гашенко

Євген Гашенко ― талановитий актор, телеведучий, сценарист. Його біографія нерозривно пов’язана з гумором. Він смішить людей з самого ранку і до пізньої ночі, починаючи з програми «Дизель ранок» і закінчуючи концертами «Дизель Шоу» в найбільших концертних залах країни.

Народився Євген Гашенко в 1981 році в Миколаєві. Як гуморист починав з КВК: Євген навчався на економіста в Миколаївській міській філії Києво-Могилянської академії і, як багато студентів того часу, грав у цю гру. У 2000 році Євген Гашенко і Єгор Крутоголов заснували команду КВК «Дизель», яка і стала відправною точкою для майбутньої «Дизель Студіо». Команда проіснувала не дуже довго, зате актори встигли здобути популярність і створити згуртований колектив, який смішить нас донині.

Лілія Ребрик

Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик ― Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу за класом фортепіано, до того ж вона ― майстер спорту з художньої гімнастики. З 2006 року Лілія була ведучою прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році ― програми «Неймовірні історії кохання». У 2008―2016 роках ― ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». А зараз ― актриса головного комедійного серіалу країни ― «Папаньки»!

Андрій Федінчик

Андрій Федінчик народився 25 лютого 1985 року в Улан-Баторі, Монголія. В юності займався різними видами мистецтва і приділяв увагу спорту. Він відвідував уроки танців, а також спортивні секції. Добре проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах. Любив грати на гітарі. А в роки навчання усім запам’ятався як капітан шкільної команди КВК.

У 2012 році харизматичний актор став частиною Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Та популярність Андрію Федінчику принесла роль Тимура Метревелі (Тимур Чінаті) в серіалі «Клан ювелірів», а пізніше ― в серіалі «Зоя» на СТБ.

Відомо, що Андрій Федінчик щасливий у шлюбі зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила, що екранний роман переріс у щире кохання. Восени 2017 року в пари народився син, якого назвали Андрієм.

Євген Сморігін

Євген Сморігін ― актор кіно і телебачення, ведучий, колишній учасник КВК. Незважаючи на проблеми з мовленням, пов’язані із заїканням, артист втілив головну мрію свого життя і став улюбленцем публіки. Він реалізувався як комік, музикант і продюсер.

Євген бере участь у численних проєктах «Дизель Студіо», їздить на гастрольні виступи і залишається затребуваним як ведучий. Він продовжує зніматися у фільмах і серіалах. Актора часто запрошують в якості гостя на різноманітні шоу, він є автором текстів і ведучим заходів. Новинами про свіжі проєкти він з радістю ділиться з фоловерами в соцмережах.

Ольга Арутюнян

Ольга Арутюнян ― відома українська актриса. Закінчила Національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого (2015 р., майстерня Дмитра Богомазова).

У 2015―2017 роках була артисткою драми другої категорії Академічного театру юного глядача на Липках. У 2015―2016 роках працювала в Новому драматичному театрі на Печерську. З 2017 року ― актриса «Дизель Шоу».

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова (Лук’яненко) ― актриса театру і кіно, яка здобула популярність після виходу в світ серіалів «Кадети», «Моя прекрасна сім’я» і «Вовчиця». Ольга народилася 11 липня 1984 року в Києві.

Ще будучи студенткою Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, амбіційна дівчина успішно дебютувала на сцені столичного академічного Театру на лівому березі Дніпра. Зараз затребувана актриса грає в багатьох українських фільмах і серіалах.

Вероніка Лук’яненко

Вероніка Лук’яненко народилася 26 червня 2002 в Києві. З ранніх років займалася музикою, вокалом і танцями. У 2018 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого (курс Богдана Бенюка). У кіно зніматися почала з восьми років, дебютувавши в стрічках «Коли на південь відлетять журавлі» (Катя) і «Центральна лікарня» (Маріша).

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко народилася 17 грудня 1989 року в Чернігові. Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (майстерня Аркадія Непиталюка). Сьогодні за плечима актриси багато яскравих ролей у кіно. Популярність прийшла до неї в 2011 році після ролі в містичному серіалі «Щоденники вампіра» і легендарній драмі «Кріпосна». Наталка Денисенко вийшла заміж за колегу по цеху ― актора Андрія Федінчика.

Олег Іваниця

Олег Іваниця народився 26 квітня 1978 року в Тернополі. Український актор театру і кіно, шоумен, сценарист. Закінчив Інститут міжнародного бізнесу при Тернопільській академії народного господарства. Пізніше навчався в студії акторської майстерності «Чорний Квадрат». Широку популярність йому принесла робота в гумористичному проєкті «Дизель Шоу», у якому він створив цілу галерею пам’ятних глядачам образів.

Факти про серіал «Папаньки»-3:

Режисерське крісло першого сезону ділили Ірина Васильєва та Олександр Кананович, а в другому сезоні їх змінив Максим Бернадський. У новому сезоні режисером теж виступає Максим Бернадський. Перший сезон серіалу виходив на телеканалі ICTV, а з другого сезону проєкт переїхав на СТБ. У новому сезоні стиль папаньок дещо змінився. Арсенал костюмів став набагато більшим, ніж у другому сезоні. Головна художниця з костюмів Тамара Демченко каже, що намагалися поділити всіх за колірною гамою, як і в попередніх сезонах.

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