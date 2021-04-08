«Папаньки»-3: дата выхода, актеры, трейлер и многое другое

В последнее время большую популярность обрели комедийные сериалы, особенно — на карантине. Сериал «Папаньки» не стал исключением и сразу же нашел свою аудиторию. После просмотра продолжения, выпущенного в конце мая 2020 года, фанаты занялись поиском информации о том, когда выйдет 3 сезон «Папанек». И редакция сайта телеканала СТБ уже может поделиться с вами последними новостями.

«Папаньки»-3: сюжет

Все началось со знакомства с четверкой друзей, которые жили в одном дворе и проводили вместе уйму времени. Однако объединяют мужчин не только общие интересы, а и важнейшая тема – воспитание детишек. У одного из друзей уже трое отпрысков, у другого – 7-летний сын, еще у одного пока нет детей, но вскоре это изменится, так как его жена в положении.

Друзья просто обожают своих детишек, невзирая на все трудности, сопряженные с отцовством. Порой отцы сами забывают о том, что они взрослые, и ведут себя, как малые дети. Но есть у троих отцов еще один друг, который не торопится становиться родителем, ведь его вполне устраивают холостяцкая жизнь и внимание со стороны представительниц прекрасного пола.

Во втором сезоне жизнь друзей проще не стала, у них появились новые проблемы. Семья Егора столкнулась с трудностями, возникшими на почве недостатка финансов. Саша внезапно узнал, что у него есть довольно взрослый сын, о существовании которого он даже не догадывался. Семью Жени тоже ждали перемены, так как его супруга решила вернуться. Отношения Иры и Никиты меняются, чему способствует их полугодовалая дочь.

«Папаньки»-3: дата старта

Третий сезон любимого сериала «Папаньки» стартует 12 апреля 2021 года. С понедельника по четверг зрители смогут наблюдать за жизнями папанек в слоте «СТБ-сериал» в 20:15.

График выхода сериала «Папаньки»-3:

12 апреля, 20:15 ― 1 серия

12 апреля, 21:00 ― 2 серия

13 апреля, 20:15 ― 2 серия

13 апреля, 21:00 ― 3 серия

14 апреля, 20:15 ― 3 серия

14 апреля, 21:00 ― 4 серия

15 апреля, 20:15 ― 4 серия

15 апреля, 21:00 ― 5 серия

Трейлер сериала «Папаньки»-3

Video: «Папаньки»-3: дата выхода, актеры, трейлер и многое другое Папаньки-3: дата выхода, актеры, трейлер и многое другое. Папаньки 3 когда премьера

«Папаньки»-3: актеры сериала

Егор ― Егор Крутоголов.

Никита ― Евгений Гашенко.

Женя Малышев ― Евгений Сморигин.

Саша ― Андрей Фединчик.

Света ― Лилия Ребрик.

Женя Малышева ― Ольга Атанасова.

Ира ― Ольга Арутюнян.

Вика Малышева ― Вероника Лукьяненко.

Тамара Брониславовна ― Надежда Кондратовская.

Таня, мать Сашиного ребенка ― Наталка Денисенко.

Глава ОСББ ― Виталина Библив.

Биографии актеров сериала «Папаньки»-3:

Егор Крутоголов

Егор Крутоголов – актер и телеведущий. Родился в 1980 году в Николаеве в семье преподавательницы и инженера. С детства занимался бальными танцами, был капитаном школьной команды КВН. Окончил Гуманитарный университет им. Петра Могилы, факультет романо-германской филологии и зарубежной литературы. Интересно, что через год после этого он вместе с Евгением Гашенко создал команду КВН «Дизель».

После распада команды в 2006 году Егор Крутоголов сделал следующий шаг и начал строить карьеру на телевидении. Он участвовал во многих юмористических проектах. С 2013 года стал плотно сотрудничать с телеканалом ICTV. На канале появилось много проектов «Дизель Студио»: «Дизель Шоу», «На троих», «Дизель утро», «Папаньки». Егор Крутоголов в них не только актер, но и художественный руководитель.

Евгений Гашенко

Евгений Гашенко – талантливый актер, телеведущий, сценарист. Его биография неразрывно связана с юмором. Он смешит людей с самого утра и до поздней ночи, начиная с программы «Дизель утро» и заканчивая концертами «Дизель Шоу» в самых больших концертных залах страны.

Родился Евгений Гашенко в 1981 году в Николаеве. Как юморист он начинал с КВН: Евгений учился на экономиста в Николаевском городском филиале Киево-Могилянской академии и, как многие студенты в то время, играл в эту игру. В 2000 году Евгений Гашенко и Егор Крутоголов основали команду КВН «Дизель», которая и стала отправной точкой для будущей «Дизель Студио». Команда просуществовала не очень долго, зато актеры успели обрести популярность и создать сплоченный коллектив, который смешит нас по сей день.

Лилия Ребрик

Мало кто знает, что настоящее имя Лилии Ребрик – Лилиана Ивановна Тодорюк! Актриса и телеведущая родилась 8 мая 1981 года в городе Черновцы.

Лилия окончила музыкальную школу по классу фортепиано, к тому же она – мастер спорта по художественной гимнастике. С 2006 года Лилия была ведущей прогноза погоды на телеканале СТБ, а в 2009 году — программы «Невероятные истории любви». В 2008―2016 годах — ведущая талант-шоу «Танцуют все!». А сейчас — актриса главного комедийного сериала страны — «Папаньки»!

Андрей Фединчик

Андрей Фединчик родился 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия. В юности занимался разными видами искусства и уделял внимание спорту. Он посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. Парень любил играть на гитаре. А в годы учебы он всем запомнился как капитан школьной команды КВН.

В 2012 году харизматичный актер стал частью Киевской академической мастерской театрального искусства «Сузір’я». Но популярность Андрею Фединчику принесла роль Тимура Метревели (Тимур Чинати) в сериале «Клан ювелиров», а позже — в сериале «Зоя» на СТБ.

Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Евгений Сморигин

Евгений Сморигин — актер кино и телевидения, ведущий, бывший участник КВН. Несмотря на проблемы с речью, связанные с заиканием, артист воплотил главную мечту своей жизни и стал любимцем публики. Он реализовался как комик, музыкант и продюсер.

Евгений участвует в многочисленных проектах «Дизель Студио», ездит на гастрольные выступления и остается востребованным как ведущий. Он продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Актера часто приглашают в качестве гостя на разнообразные шоу, он также является автором текстов и ведущим мероприятий. Новостями о свежих проектах Евгений с радостью делится с фолловерами в соцсетях.

Ольга Арутюнян

Ольга Арутюнян – известная украинская актриса. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени И. Карпенко-Карого (2015, мастерская Дмитрия Богомазова).

В 2015—2017 годах была артисткой драмы второй категории Академического театра юного зрителя на Липках. В 2015— 2016 годах работала в Новом драматическом театре на Печерске. С 2017 года — актриса «Дизель Шоу».

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова (Лукьяненко) — актриса театра и кино, снискавшая популярность после выхода в свет сериалов «Кадетство», «Моя прекрасная семья» и «Волчица». Ольга родилась 11 июля 1984 года в Киеве.

Еще будучи студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, амбициозная девушка успешно дебютировала на сцене столичного академического Театра на левом берегу Днепра. Сейчас востребованная актриса играет во множестве украинских фильмов и сериалов.

Вероника Лукьяненко

Вероника Лукьяненко родилась 26 июня 2002 года в Киеве. С ранних лет занималась музыкой, вокалом и танцами. В 2018 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого (курс Богдана Бенюка). В кино сниматься начала с восьми лет, дебютировав в лентах «Когда на юг улетят журавли» (Катя) и «Центральная больница» (Мариша).

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, (мастерская Аркадия Непиталюка). Сегодня за плечами актрисы много ярких ролей в кино. Известность пришла к ней в 2011 году после ролей в мистическом сериале «Дневники темного» и легендарной драме «Крепостная». Наталка Денисенко вышла замуж за коллегу по цеху — актера Андрея Фединчика.

Олег Иваница

Олег Иваница родился 26 апреля 1978 года в Тернополе. Украинский актер театра и кино, шоумен, сценарист. Окончил Институт международного бизнеса при Тернопольской академии народного хозяйства. Позже обучался в студии актерского мастерства «Черный Квадрат». Широкую известность ему принесла работа в юмористическом проекте «Дизель Шоу», в котором он создал целую галерею запомнившихся зрителям образов.

Факты о сериале «Папаньки»-3:

Режиссерское кресло первого сезона делили Ирина Васильева и Александр Кананович, а во втором сезоне их сменил Максим Бернадский. В новом сезоне режиссером тоже выступает Максим Бернадский. Первый сезон сериала выходил на телеканале ICTV, а со второго сезона проект переехал на СТБ. В новом сезоне стиль папанек несколько изменился. Арсенал костюмов стал намного больше, чем во втором сезоне. Главный художник по костюму Тамара Демченко говорит, что старались поделить всех по цветовой гамме, как и в предыдущих сезонах.

Больше по теме: Андрей Фединчик получил звание заслуженного артиста Украины

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ