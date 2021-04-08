Єгор Крутоголов: У третьому сезоні «Папаньок» буде багато екшену, кохання, їжі і дітей

12 квітня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра серіалу «Папаньки»-3. У третьому сезоні відбудеться велике переселення папаньок за місто, де на них чекають яскраві пригоди. Та що ще цікавого відбудеться в новому сезоні? Ми запитали про це в головного актора серіалу — Єгора Крутоголова!

«У третьому сезоні набагато більше зйомок на натурі. Ми вийшли за межі квартир, і це було просто прекрасно! Мій персонаж поселяється зі своєю прекрасною родиною в новому будинку! До нього приїжджають друзі. Він починає боротися з місцевою мафією! Ну, як мафією… Там місцевий голова – реально дивний тип. Мені доведеться його побороти, щоб відкрити свій бізнес у селищі».

За словами актора, 3 сезон вирізнятиметься якістю зйомки, яка буде на багато рівнів вищою:

«Звичайно, у нас з’явилося більше екшену, більше дії в кадрі. У нас було двоє неймовірних операторів, які просто чарівники! Що вони там творили! Мені здається, що за зйомкою ми вийшли на новий, більш якісний рівень. Усі персонажі проявляються в кращих і гірших іпостасях у третьому сезоні. Багато екшену, багато кохання, багато їжі, багато дітей. Усе, як ми любимо!»

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