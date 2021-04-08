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Егор Крутоголов: В третьем сезоне «Папанек» будет много экшена, любви, еды и детей

08.04.2021

12 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится грандиозная премьера сериала «Папаньки»-3. В третьем сезоне состоится большое переселение папанек за город, где их ждут яркие приключения. А что еще интересного произойдет в новом сезоне? Мы спросили об этом у главного актера сериала ― Егора Крутоголова!

«В третьем сезоне гораздо больше съемок на натуре. Мы вышли за пределы квартир, и это было просто прекрасно! Мой персонаж поселяется со своей прекрасной семьей в новом доме! К нему приезжают друзья. Он начинает бороться с местной мафией! Ну, как мафией… Там местный председатель ― реально странный тип. Мне придется его побороть, чтобы открыть свой бизнес в поселке».

По словам актера, 3 сезон будет отличаться качеством съемки, которая будет на много уровней выше:

«Конечно, у нас появилось больше экшена, больше действия в кадре. У нас было два невероятных оператора, просто волшебники! Что они там творили! Мне кажется, что по съемке мы вышли на новый, более качественный уровень. Все персонажи появляются в лучших и худших ипостасях в третьем сезоне. Много экшена, много любви, много еды, много детей. Все, как мы любим!»

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