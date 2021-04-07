Сьогодні, 7 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 13 і 14 серії фільму «Ворожка». Читайте анонс 13–14 серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

У парку знаходять тіло молодої дівчини. Що стало справжньою причиною смерті? Хто до цього причетний: її колишній коханий, ревнивий хлопець, чи вбивство було скоєно з метою пограбування? У цьому треба розібратися команді майора Супруна. Тим часом йому висувають звинувачення ― перевищення посадових повноважень. Невже його таки хтось хоче підставити? Супрун упевнений, що це через справу його загиблого батька, у якій він досі сподівається дізнатися правду.

Тім знову намагається зблизитися з Катею, і цього разу вона проводить з ним більше часу. Супрун каже мамі про майбутнє весілля з Вікою. Аня намагається помиритися з Васею, але нічого не виходить. Супрун пропонує Каті допомогти йому вибрати костюм для весілля. Їхній вечір закінчується на романтичній ноті…

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: анонс 13–14 серій Серіал Ворожка- 13, 14 серії на сайті СТБ вже -07.04.2021. Про що сюжет 13 та 14 серій серіалу Ворожка

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