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«Ворожка»: анонс 13–14 серий

07.04.2021

Сегодня, 7 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии фильма «Ворожка». Читайте анонс 13–14 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

В парке находят тело молодой девушки. Что стало истинной причиной смерти? Кто к этому причастен: ее экс-возлюбленный, ревнивый парень, или убийство было совершено с целью грабежа? В этом предстоит разобраться команде майора Супруна. Тем временем ему выдвигают обвинение – превышение должностных полномочий. Неужели его таки кто-то хочет подставить? Супрун уверен, что это из-за дела его погибшего отца, в котором он до сих пор надеется узнать правду.

Тим снова пытается сблизиться с Катей, и в этот раз она проводит с ним больше времени. Супрун говорит маме о предстоящей свадьбе с Викой. Аня пытается помириться с Васей, но ничего не получается. Супрун предлагает Кате помочь ему выбрать костюм для свадьбы. Их вечер заканчивается на романтической ноте…

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

Video: «Ворожка»: анонс 13–14 серий

Сериал Ворожка - 13, 14 серии на сайте СТБ уже 07.04.2021. О чем сюжет 13 и 14 серий сериала Ворожка

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