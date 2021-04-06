Сьогодні, 6 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії серіалу «Ворожка». Читайте анонс 11–12 серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

Супрун повертається на роботу. У квартирі знаходять труп чоловіка: двері зачинені зсередини, з квартири ніхто не виходив, а на місці ― жодних доказів. Хто і чому завдав йому удари старовинним мечем?

Аня знову тисне на Тіма, вони сваряться. Засмучена дівчина зізнається чоловікові, що вже багато років зраджує його з його ж другом. Вася йде. Супрун ділиться з Катею своїми підозрами… Він вважає, що у справі з кокаїном основна причина ― зовсім не гроші, а бажання його підставити.

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: анонс 11–12 серій Серіал Ворожка- 11, 12 серії на сайті СТБ вже -06.04.2021. Про що сюжет 11 та 12 серій серіалу Ворожка

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