Сегодня, 6 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии сериала «Ворожка». Читайте анонс 11–12 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

Супрун возвращается на работу. В квартире находят труп мужчины: двери закрыты изнутри, из квартиры никто не выходил, а на месте – никаких улик. Кто и почему нанес ему удары старинным мечом?

Аня снова давит на Тима, они ругаются. В расстроенных чувствах девушка признается супругу, что уже многие годы изменяет ему с его же другом. Вася уходит. Супрун делится с Катей своими подозрениями… Он считает, что в деле с кокаином основная причина – вовсе не деньги, а желание его подставить.

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

Video: «Ворожка»: анонс 11–12 серий Сериал Ворожка - 11, 12 серии на сайте СТБ уже 06.04.2021. О чем сюжет 11 и 12 серий сериала Ворожка

Больше по теме: «Ворожка»: актеры нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ