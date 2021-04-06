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Андрій Федінчик: інтерв’ю з актором серіалу «Папаньки»-3

06.04.2021

Зовсім нещодавно актор серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ Андрій Федінчик отримав звання заслуженого артиста України! Андрій поділився з редакцією сайту телеканалу СТБ емоціями перед 3 сезоном серіалу, розповів про внутрішні зміни персонажа та гру з дружиною — Наталкою Денисенко. 

Про що буде третій сезон серіалу «Папаньки»?

Про взаємини друзів і те, як вони будують стосунки у своїх сім’ях. І на цьому фоні відбуваються різні казуси, смішні події, і я думаю, що цей сезон буде ще більш провокативним і смішним, ніж попередні.

Чи зміниться ваш персонаж у новому сезоні?

Звісно, він змінюється, але оця натура його… Любить він жінок! От я його розумію! Не при дружині буде сказано, але я його розумію. Він любить жінок, нічого не може з собою зробити. Хоча він старається. Він намагається, шукає в цьому сезоні ту єдину, з якою він міг би прожити все життя. Чи зможе він це зробити, не скажу, тому що це питання залишається на фінал серіалу. Тому дивіться та спостерігайте.

Як вам працювалося в кадрі зі своєю дружиною Наталкою Денисенко?

Це насправді далеко не перший проєкт, де ми разом працюємо, тому грається дуже кайфово, класно. Ми ж одне одного розуміємо дуже швидко. І насправді, чи це «Папаньки» так подіяли, чи ні, але після цих зйомок у нас спільних проєктів побільшало! Я кажу: «Слухай, а ти комусь проплачуєш, щоб мене підстраховувати там, бо я ж із багатьма жінками знімаюся. Ти контролюєш мене, так?» (Сміється. — Прим. ред.). 

Дивіться вже з 12 квітня о 20:15 прем’єру 3 сезону серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ!

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