Совсем недавно актер сериала «Папаньки» на телеканале СТБ Андрей Фединчик получил звание заслуженного артиста Украины! Андрей поделился с редакцией сайта телеканала СТБ эмоциями перед 3 сезоном сериала, рассказал о внутренних изменениях персонажа и игру с женой ― Натальей Денисенко.

О чем будет третий сезон сериала «Папаньки»?

О взаимоотношениях друзей и том, как они строят отношения в своих семьях. И на этом фоне происходят различные казусы, смешные события, и я думаю, что этот сезон будет еще более провокационным и смешным, чем предыдущие.

Изменится ли ваш персонаж в новом сезоне?

Конечно, он меняется, но эта натура его… Любит он женщин! Вот я его понимаю! Не при жене будет сказано, но я его понимаю. Он любит женщин, ничего не может с собой поделать. Хотя он старается. Он пытается, ищет в этом сезоне ту единственную, с которой он мог бы прожить всю жизнь. Сможет ли он это сделать, не скажу, потому что этот вопрос остается на финал сериала. Поэтому смотрите и наблюдайте.

Как вам работалось в кадре со своей женой Натальей Денисенко?

Это на самом деле далеко не первый проект, где мы вместе работаем, поэтому играется очень кайфово, классно. Мы же друг друга понимаем очень быстро. И на самом деле, это «Папаньки» так подействовали или нет, но после этих съемок у нас количество совместных проектов увеличилось! Я говорю: «Слушай, а ты кому-то проплачиваешь, чтобы меня подстраховывать там, потому что я со многими женщинами снимаюсь. Ты контролируешь меня, да?» (Смеется. ― Прим. ред.).

Смотрите уже с 12 апреля в 20:15 премьеру 3 сезона сериала «Папаньки» на телеканале СТБ!

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