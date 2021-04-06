Андрій Федінчик і Наталка Денисенко вчетверте зіграли весілля

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко ― одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Нещодавно глядачі телеканалу СТБ побачили їх у весняній прем’єрі ― серіалі «Авантюра на двох». А зовсім скоро за їхньою акторською грою можна буде спостерігати в третьому сезоні сімейної комедії «Папаньки» від «Дизель Студіо», а також у костюмованій драмі «Кріпосна» (в осінньому телесезоні). І поки глядачі очікують на нові серіали, Андрій і Наталка встигли зіграти весілля вчетверте!

Закохані встигають не тільки активно зніматися в улюблених глядачами проєктах, а й виховувати сина, приділяти час одне одному і… одружуватися за кордоном!

«Наше четверте весілля, і цього разу в Шармі! Багато пишуть в коментарях, що нам нема чим зайнятися… Ну, якщо робити одне одного щасливими і радіти життю ― це нічим зайнятися, то я готовий займатися цим “нічим зайнятися” все життя!» ― написав у соцмережах Андрій Федінчик.

Дивіться зовсім скоро, 12 квітня о 20:15, прем’єру третього сезону серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ!

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