Андрей Фединчик и Наталка Денисенко сыграли свадьбу в четвертый раз

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко — одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Совсем недавно зрители телеканала СТБ увидели их в весенней премьере — сериале «Авантюра на двоих». А совсем скоро за их актерской игрой можно будет понаблюдать в третьем сезоне семейной комедии «Папаньки» от «Дизель Студио», а также в костюмированной драме «Крепостная» (в осеннем телесезоне). И пока зрители ожидают новые сериалы, Андрей и Наталка успели сыграть свадьбу в четвертый раз!

Влюбленные успевают не только активно сниматься в полюбившихся зрителям проектах, но и воспитывать сына, уделять время друг другу и… жениться за границей!

«Наша четвертая свадьба, и на этот раз в Шарме! Многие пишут в комментариях, что нам нечем заняться… Ну, если делать друг друга счастливыми и радоваться жизни — это нечем заняться, то я готов заниматься этим “нечем заняться” всю жизнь!» — написал в соцсетях Андрей Фединчик.

Смотрите совсем скоро, 12 апреля в 20:15, премьеру третьего сезона сериала «Папаньки» на телеканале СТБ!

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