Сьогодні, 5 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії серіалу «Ворожка». Читайте анонс 9–10 серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

Супруна затримали. Велику партію наркотиків, яку він залишив у сейфі, підмінили. Але хто міг це зробити? Поки слідчі у справі шукають докази, команда Супруна починає власне розслідування. Петро підозрює всіх, тому просить Віку зібрати відбитки, не привертаючи уваги. Невже Супруна підставив хтось із його ж людей?

Тим часом на набережній знаходять чоловіка з вогнепальним пораненням, а незабаром – ще два трупи. Усіх їх пов’язує давня історія: дівчина звинуватила трьох чоловіків у зґвалтуванні, але їх виправдали. Невже вона вирішила сама покарати кривдників? Усі спроби Тіма сподобатися Каті безуспішні. Тома зустрічається з Катею, щоб обговорити ставлення до неї брата, але Катя запевняє, що відчуває до нього лише дружню симпатію…

Video: «Ворожка»: анонс 9–10 серій Серіал Ворожка- 9, 10 серії на сайті СТБ вже -05.04.2021. Про що сюжет 9 та 10 серій серіалу Ворожка

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