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«Ворожка»: анонс 9–10 серий

05.04.2021

Сегодня, 5 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии сериала «Ворожка». Читайте анонс 9–10 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

Супрун задержан. Большую партию наркотиков, которую он оставил в сейфе, подменили. Но кто мог это сделать? Пока следователи по делу ищут улики, команда Супруна начинает собственное расследование. Петр подозревает всех, поэтому просит Вику собрать отпечатки, не привлекая внимания. Неужели Супруна подставил кто-то из его же людей? 

Тем временем на набережной находят мужчину с огнестрельным ранением, а вскоре – еще два трупа. Всех их связывает давняя история: девушка обвинила троих мужчин в изнасиловании, но их оправдали. Неужели она решила сама наказать обидчиков? Все попытки Тима понравиться Кате безуспешны. Тома встречается с Катей, чтобы обсудить отношение к ней брата, но Катя уверяет, что ощущает к нему лишь дружескую симпатию…

Video: «Ворожка»: анонс 9–10 серий

Сериал Ворожка - 9, 10 серии на сайте СТБ уже 05.04.2021. О чем сюжет 9 и 10 серий сериала Ворожка

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