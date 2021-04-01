Сьогодні, 1 квітня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії фільму «Ворожка». Читайте анонс 7–8 серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

Після святкування корпоративного заходу великої компанії в готелі знаходять мертву дівчину. Блондинка задушена, у її номері ― велика кількість наркотиків. Чоловік, якому належав номер, зник. Колеги розповідають, що між убитою і підозрюваним був роман. Невже так учинив із дівчиною її коханець? І чому в неї було кілька кілограмів наркотиків з собою?

Аня ревнує Тіма до Каті. У Супруна ж усе більше недомовок з Вікою, вона теж ревнує його до нової співробітниці.

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: анонс 7–8 серій Серіал Ворожка- 7, 8 серії на сайті СТБ вже -01.04.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Ворожка

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