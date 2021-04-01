Сегодня, 1 апреля, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7 и 8 серии фильма «Ворожка». Читайте анонс 7–8 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

После празднования корпоративного мероприятия крупной компании в отеле находят мертвую девушку. Блондинка задушена, в ее номере — большое количество наркотиков. Мужчина, которому принадлежал номер, исчез. Коллеги рассказывают, что между убитой и подозреваемым был роман. Неужели так поступил с девушкой ее любовник? И почему у нее было несколько килограмм наркотиков с собой?

Аня ревнует Тима к Кате. У Супруна же все больше недомолвок с Викой, она тоже ревнует его к новой сотруднице.

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

Video: «Ворожка»: анонс 7–8 серий Сериал Ворожка - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 01.04.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Ворожка

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