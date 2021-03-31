Сьогодні, 31 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Ворожка». Читайте анонс 5–6 серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

Каті пропонують залишитися працювати в поліції, вона погоджується. У під’їзді знаходять тіло. Це далеко не перший випадок пограбування в районі. Слідів убивці не виявлено, на підозрюваного вказують лише слова бездомного про те, кого він бачив біля під’їзду. Катя впевнена, що він бреше. Ба більше, незабаром і бездомного знаходять мертвим! Наречена Супруна, Віка, намагається налагодити спілкування з Тетяною Борисівною, але нічого не виходить. Зате жінка активно і мило спілкується з новою підлеглою сина, Катею. Тім теж проявляє до дівчини інтерес. Він не приховує симпатії і дарує на новосілля Каті гарний букет. Це дратує Аню і призводить до конфліктів у її родині. Виявляється, у дівчини є таємниця…

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: анонс 5–6 серій Серіал Ворожка- 5, 6 серії на сайті СТБ вже -31.03.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Ворожка

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