Сегодня, 31 марта, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии фильма «Ворожка». Читайте анонс 5–6 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

Кате предлагают остаться работать в полиции, она соглашается. В подъезде находят тело. Это далеко не первый случай грабежа в районе. Следов убийцы не обнаружено, на подозреваемого указывают лишь слова бездомного о том, кого он видел у подъезда. Катя уверена, он лжет. Более того, вскоре и бездомного находят мертвым! Невеста Супруна, Вика, пытается наладить общение с Татьяной Борисовной, но ничего не выходит. Зато женщина активно и мило общается с новой подчиненной сына, Катей. Тим тоже проявляет к девушке интерес. Он не скрывает симпатии и дарит на новоселье Кате красивый букет. Это раздражает Аню и приводит к конфликтам в ее семье. Оказывается, у девушки есть тайна…

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

Video: «Ворожка»: анонс 5–6 серий Сериал Ворожка - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 31.03.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Ворожка

Больше по теме: «Ворожка»: актеры нового сериала

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ