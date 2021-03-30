Сьогодні, 30 березня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Ворожка». Читайте анонс 3–4 серій серіалу «Ворожка» просто зараз!

Михайло Супрун планує весілля зі своєю колегою, криміналісткою Вікою. Спілкування закоханих обриває телефонний дзвінок – онучку полковника Олега Федоровича викрадають! Хто це зробив і з якою метою? Стає відомо, що це вже не перший випадок викрадення дитини за останній час. Полковник готовий на все, щоб урятувати Настуню. Він пропонує підключити до розслідування Катю, адже вона дивним чином відчула все, що сталося з померлою Ксюшею. Катя хоче допомогти, хоча і розуміє, що не вміє користуватися своїми здібностями. Всі у відділі ставляться до неї зі скептицизмом, але дівчина знаходить зв’язок між викраденими дітьми – загадкову медсестру з її видінь…

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: анонс 3–4 серій Серіал Ворожка- 3, 4 серії на сайті СТБ вже -30.03.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій серіалу Ворожка

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