«Ворожка»: анонс 3–4 серий
Сегодня, 30 марта, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Ворожка». Читайте анонс 3–4 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!
Михаил Супрун планирует свадьбу со своей коллегой, криминалистом Викой. Общение влюбленных обрывает телефонный звонок – внучку полковника Олега Федоровича похищают! Кто это сделал и с какой целью? Становится известно, что это уже не первый случай похищения ребенка за последнее время. Полковник готов на все, лишь бы спасти Настеньку. Он предлагает подключить к расследованию Катю, ведь она удивительным образом почувствовала все, что произошло с умершей Ксюшей. Катя хочет помочь, хотя и понимает, что не умеет пользоваться своими способностями. Все в отделе относятся к ней со скептицизмом, но девушка находит связь между похищенными детьми – загадочную медсестру из ее видений…
В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.
Video: «Ворожка»: анонс 3–4 серий
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