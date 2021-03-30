Сегодня, 30 марта, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Ворожка». Читайте анонс 3–4 серий сериала «Ворожка» прямо сейчас!

Михаил Супрун планирует свадьбу со своей коллегой, криминалистом Викой. Общение влюбленных обрывает телефонный звонок – внучку полковника Олега Федоровича похищают! Кто это сделал и с какой целью? Становится известно, что это уже не первый случай похищения ребенка за последнее время. Полковник готов на все, лишь бы спасти Настеньку. Он предлагает подключить к расследованию Катю, ведь она удивительным образом почувствовала все, что произошло с умершей Ксюшей. Катя хочет помочь, хотя и понимает, что не умеет пользоваться своими способностями. Все в отделе относятся к ней со скептицизмом, но девушка находит связь между похищенными детьми – загадочную медсестру из ее видений…

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

Video: «Ворожка»: анонс 3–4 серий Сериал Ворожка - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 30.03.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Ворожка

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