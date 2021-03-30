З понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ виходитиме 16-серійний фільм «Ворожка» від компанії IQ Production. Новий містичний детектив-мелодрама ― про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Читайте інтерв’ю з головною акторкою серіалу «Ворожка» Іриною Авдєєнко просто зараз!

Ірино, розкажіть про свою героїню.

Вона в чомусь схожа зі мною, дуже добра ― це її основна риса, зерно ролі. Просто мегадоброта, вона ставиться до всіх із розумінням, крізь таку-от призму доброти, намагається допомогти. Моя героїня була медпрацівником, і так склалися життєві обставини, що вона потрапляє до поліції і починає допомагати там. До того ж вона володіє певними надприродними здібностями ― це їй допомагає у розслідуваннях.

Як ви готувалися до ролі?

Готувалася ґрунтовно. Дивилася багато відео про ворожок, як у них це виходить. Обирала манеру для своєї героїні, як вона це може робити так, щоб не було схоже на когось іншого.

Як на головну героїню Катю відреагують інші співробітники поліції?

Моїй героїні доведеться зіткнутися з нерозумінням. Вона буде доводити, що справді може використовувати свої здібності і допомагати. Колеги, так би мовити, спочатку їй не довіряють, а коли в неї виходить довести, що вона може, ― вони починають її сприймати.

Із ким складуться дружні стосунки?

Є такий оперуповноважений у відділку – Льоша. От це буде її хороший друг. Він одразу їй повірить і буде її захищати.

А кохання буде?

Звичайно! Як без цього, завжди є кохання. З одним із головних героїв будуть складатися стосунки. Не одразу і не так просто, але кохання буде.

Розкажіть про найскладніший знімальний день.

Була сцена, де я мала грати втрату близької людини. Це було дуже складно передати емоційно. Проте в нас гарний режисер, який мені допомагав, і я йому за це вдячна. Тобто там недостатньо однієї емоції, треба було різний градус емоцій показати. Взагалі усі знімальні зміни не були простими, бо на вулиці тоді був мороз. Доводилося знімати на натурі, а в нас осінній одяг. Та в цьому і полягає складність акторської професії: що ми маємо однаково гарно працювати, незважаючи на мороз чи, навпаки, спеку. А так, колектив дружний, ми одне одного бережемо, допомагаємо.

Ви маєте ще якусь улюблену сюжетну лінію у проєкті?

Мені дуже подобається персонаж криміналіста, якого грає Володя Канівець. У нього дуже незвичайний образ: весь чорний, блідий і ні з ким не вітається за руку. Дуже цікаво за ним спостерігати, коли він у кадрі.

Чим цей проєкт може зачепити глядача?

У моєї героїні є здібності, за яких можна поглянути на обставини не тільки зі сторони оперативників, а ніби зазирнути трішки в минуле чи майбутнє… Мені здається, що ці здібності мають глядача дуже зацікавити. Простій людині завжди цікаво, коли є хтось, хто володіє надздібностями. До того ж ми знімали зі світловими спецефектами. Має бути цікаво.

Чи є в героїні окрім здібностей якась особливість?

Так, вона часто недоговорює до кінця те, що думає, і те, що знає. Залишає колег трішки необізнаними.

Опишіть проєкт одним словом.

Для мене цей проєкт – це любов.

Опишіть героїню трьома характеристиками.

Доброта, віра в людей і справедливість.

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