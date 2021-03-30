С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ будет выходить 16-серийный фильм «Ворожка» от компании IQ Production. Новый мистический детектив-мелодрама ― о ясновидящей, которая благодаря своему дару помогает расследовать уголовные дела. Читайте интервью с главной актрисой сериала «Ворожка» Ириной Авдеенко прямо сейчас!

Ирина, расскажите о своей героине.

Она в чем-то похожа со мной, очень добрая ― это ее основная черта, зерно роли. Просто мегадоброта, она относится ко всем с пониманием, сквозь такую-то призму доброты, пытается помочь. Моя героиня была медработником, и так сложились жизненные обстоятельства, что она попадает в полицию и начинает помогать там. К тому же она обладает определенными сверхъестественными способностями ― это ей помогает в расследованиях.

Как вы готовились к роли?

Готовилась основательно. Смотрела много видео про гадалок, как они это делают. Выбирала манеру для своей героини, как она это может делать так, чтобы не было похоже на другого.

Как на главную героиню Катю отреагируют другие сотрудники полиции?

Моей героине придется столкнуться с непониманием. Она будет доказывать, что она действительно может применять свои способности и помогать. Коллеги, так сказать, по началу ей не доверяют, а когда у нее получается доказать, что она может, ― они начинают ее воспринимать.

С кем сложатся дружеские отношения?

Есть такой оперуполномоченный в отделении ― Леша. Вот это будет ее хороший друг. Он сразу ей поверит и будет ее защищать.

А любовь будет?

Конечно! Как без этого, всегда есть любовь. С одним из главных героев будут складываться отношения. Не сразу и не так просто, но любовь будет.

Расскажите о самом сложном съемочном дне.

Была сцена, где я должна была играть потерю близкого человека. Это было очень сложно передать эмоционально. Но у нас хороший режиссер, мне помогал, и я ему за это благодарна. То есть там недостаточно одной эмоции, надо было разный градус эмоций показать. Вообще все съемочные смены не были простыми, потому что на улице тогда был мороз. Приходилось снимать на натуре, а у нас осенняя одежда. И в этом и заключается сложность актерской профессии: что мы должны одинаково хорошо работать, несмотря на мороз или, наоборот, жару. А так, коллектив дружный, мы друг друга бережем, помогаем.

У вас еще есть какая-то любимая сюжетная линия в проекте?

Мне очень нравится персонаж криминалиста, которого играет Володя Канивец. У него очень необычный образ: весь черный, бледный и ни с кем не здоровается за руку. Очень интересно за ним наблюдать, когда он в кадре.

Чем этот проект может зацепить зрителя?

У моей героини есть способности, при которых можно посмотреть на ситуацию не только со стороны оперативников, но как бы заглянуть немного в прошлое или будущее… Мне кажется, что эти способности должны зрителя очень заинтересовать. Простому человеку всегда интересно, когда есть кто-то, кто обладает сверхспособностями. К тому же мы снимали со световыми спецэффектами. Должно быть интересно.

Есть ли у героини кроме способностей какая-то особенность?

Да, она часто недоговаривает до конца то, что думает, и то, что знает. Оставляет коллег немного в неведении.

Опишите проект одним словом.

Для меня этот проект ― это любовь.

Опишите героиню тремя характеристиками.

Доброта, вера в людей и справедливость.

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