Відомий актор театру і кіно Антон Батирєв уже добре знайомий глядачеві телеканалу СТБ за фільмами «Ніщо не трапляється двічі», «Продаеться будинок з собакою» та багатьох інших. У новому серіалі «Ворожка» він також зіграв головну роль. Читайте інтерв’ю з актором серіалу «Ворожка» просто зараз!

Розкажіть про свого персонажа в серіалі «Ворожка».

Чудовий поліцейський: дуже добрий, «чіткий» і хороший. Хороший дядько. Майор, що розслідує вбивства, пограбування, насилля.

Чи близький він вам за характером?

Я взагалі не приміряю персонажа на себе. Я звичайний. І майор Супрун також звичайний, як і всі люди. Зі своїми дивацтвами, зі своїми якимись штуками – цікавими чи нецікавими. Усі люди в тій чи іншій ситуації поводяться по-різному: в одній ситуації можуть бути стриманими, а в іншій можуть зірватися і накричати, якщо зачепило. Усе, як у житті.

Чи є певна трансформація у вашого героя?

Він уже сформована людина. Спочатку він скептично ставиться до надприродних здібностей головної героїні. А потім змінює свою думку, коли персонаж Іри Авдєєнко підтверджує правоту своїх дій.

Розкажіть про історію кохання у серіалі.

Майор Супрун відчуває симпатію до головної героїні. Але не йде відразу від жінки, з якою живе, хоча його напружують ці стосунки. У результаті Катя все ж відповідає йому взаємністю, але не одразу. Він же був зайнятий, а вона чесна дівчина.

Опишіть проєкт одним словом.

Неймовірна історія поліцейського кохання.

Опишіть персонажа трьома словами.

Стійкий, сильний, суперечливий.

У чому його сила?

Його сила в правді. У нього є своя внутрішня правда, стержень, він не вагається стосовно неправильних речей. Він правильний у роботі. А от по життю не дуже.

А ви «правильний»?

Ні, звичайно. Як сказав Чехов: «Я не червонець, щоб усім подобатися». У всіх є якісь таргани… Я не вважаю себе слабким. Для когось, можливо, моя доброта – це слабкість, проте я так не вважаю. Доброта – це прояв сили. Усе залежить від поглядів.

Як відбувався знімальний процес сцен у ліжку?

Дуже смішно, ми сміємося завжди. Ніяких збуджень ― фізичних і нефізичних ― немає, бо стоїть знімальна група. Та навіть якби був один оператор і режисер – усе одно це просто робота. Те саме, що ми бігаємо з пістолетами. Зазвичай це дуже смішно.

Імпровізували на майданчику?

Імпровізуємо завжди!

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