Известный актер театра и кино Антон Батирев уже хорошо знаком зрителю телеканала СТБ по фильмам «Ничто не случается дважды», «Продается дом с собакой» и многим другим. В новом сериале «Ворожка» он также сыграл главную роль. Читайте интервью с актером сериала «Ворожка» прямо сейчас!

Расскажите о своем персонаже в сериале «Ворожка».

Замечательный полицейский: очень «четкий» и хороший. Хороший дядька. Майор, который расследует убийства, грабежи, насилие.

Близок ли он вам по характеру?

Я вообще не примеряю персонажа на себя. Я обычный. И майор Супрун также обычный, как и все люди. Со своими странностями, со своими какими-то штуками ― интересными или неинтересными. Все люди в той или иной ситуации ведут себя по-разному: в одной ситуации могут быть сдержанными, а в другой могут сорваться и накричать, если задело. Все, как в жизни.

Есть определенная трансформация у вашего героя?

Он уже сформировавшийся человек. Сначала он скептически относится к сверхъестественным способностям главной героини. А потом меняет свое мнение, когда персонаж Иры Авдеенко подтверждает правоту своих действий.

Расскажите об истории любви в сериале.

Майор Супрун испытывает симпатию к главной героине. Но не уходит сразу от женщины, с которой живет, хотя его напрягают эти отношения. В результате Катя все же отвечает ему взаимностью, но не сразу. Он был занят, а она честная девушка.

Опишите проект одним словом.

Невероятная история полицейской любви.

Опишите персонажа тремя словами.

Стойкий, сильный, противоречивый.

В чем его сила?

Его сила в правде. У него есть своя внутренняя правда, стержень, он не сомневается относительно неправильных вещей. Он правильный в работе. А вот по жизни не слишком.

А вы «правильный»?

Нет, конечно. Как сказал Чехов: «Я не червонец, чтобы всем нравиться». У всех есть какие-то тараканы… Я не считаю себя слабым. Для кого-то, возможно, моя доброта ― это слабость, но я так не считаю. Доброта ― это проявление силы. Все зависит от взглядов.

Как происходил съемочный процесс постельных сцен?

Очень смешно, мы смеемся всегда. Никаких возбуждений ― физических и нефизических ― нет, потому что стоит съемочная группа. Но даже если бы был один оператор и режиссер ― все равно это просто работа. То же, что мы бегаем с пистолетами. Обычно это очень смешно.

Импровизировали на площадке?

Импровизируем всегда!

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