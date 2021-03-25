Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть кінцеві 7 і 8 серії серіалу «Вірина любов». Читайте анонс 7–8 серій серіалу «Вірина любов» просто зараз!

Міша пропонує Вірі почати все спочатку, але вона відмовляється, адже вже нічого не можна повернути. Ірина каже Міші правду про Віриного сина. Віра заявляє Вадиму, що між ними все скінчено. Міша просить Віру забути, що в них був син, який зараз живе в іншій сім’ї, і просто жити далі. Ігор свариться з батьком і потрапляє в аварію. Віра поспішає до нього в лікарню, стає його донором. Вона зізнається Вадиму, що Ігор – її син. Вадим нічого не розуміє, адже Ігоря народила Ольга. Віра шокована: якщо Ігор – не її син, то де її дитина?

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

Video: «Вірина любов»: анонс кінцевих 7–8 серій Серіал Вірина любов - 7, 8 серії на сайті СТБ вже -25.03.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Вірина любов

Більше на тему: «Вірина любов»: кількість серій і графік виходу

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ