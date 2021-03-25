Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут заключительные 7 и 8 серии сериала «Любовь Веры». Читайте анонс 7–8 серий сериала «Любовь Веры» прямо сейчас!

Миша предлагает Вере начать все сначала, но она отказывается, ведь уже ничего нельзя вернуть. Ирина говорит Мише правду о сыне Веры. Вера заявляет Вадиму, что между ними все кончено. Миша просит Веру забыть, что у них был сын, который сейчас живет в другой семье, и просто жить дальше. Игорь ссорится с отцом и попадает в аварию. Вера спешит к нему в больницу, становится его донором. Она признается Вадиму, что Игорь – ее сын. Вадим ничего не понимает, ведь Игоря родила Ольга. Вера шокирована: если Игорь – не ее сын, то где ее ребенок?

В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.

Video: «Любовь Веры»: анонс заключительных 7–8 серий Сериал Любовь Веры - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 25.03.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Любовь Веры

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