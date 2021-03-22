«Любовь Веры»: количество серий и график выхода

Сегодня, 22 марта в 20:15, на телеканале СТБ состоится премьера мелодрамы от «Starlight Production» «Любовь Веры». Фильм будет состоять из 8 серий. Читайте график выхода сериала «Любовь Веры» далее в материале.

22 марта, 20:15 — 1 серия

22 марта, 21:10 — 2 серия

23 марта, 20:15 — 3 серия

23 марта, 21:10 — 4 серия

24 марта, 20:15 — 5 серия

24 марта, 21:10 — 6 серия

25 марта, 20:15 — 7 серия

25 марта, 21:10 — 8 серия

Режиссер: Анатолий Григорьев

В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ