«Вірина любов»: кількість серій і графік виходу

Сьогодні, 22 березня о 20:15, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра мелодрами від «Starlight Production» «Вірина любов». Фільм складатиметься з 8 серій. Читайте графік виходу серіалу «Вірина любов» далі в матеріалі.

22 березня, 20:15 — 1 серія

22 березня, 21:10 — 2 серія

23 березня, 20:15 — 3 серія

23 березня, 21:10 — 4 серія

24 березня, 20:15 — 5 серія

24 березня, 21:10 — 6 серія

25 березня, 20:15 — 7 серія

25 березня, 21:10 — 8 серія

Режисер: Анатолій Григор’єв

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

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