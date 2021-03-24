Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Вірина любов». Читайте анонс 5–6 серій фільму «Вірина любов» просто зараз!

Віра просить Ірину відвезти Христину в інше місто – не можна допустити, щоб зведені брат і сестра були разом. Ірині важко зізнатися, що Христина – не дочка Михайла. У неї сталася близькість з іншим, Христина – дочка хлопця з клубу. Та сказати про це Ірина не може, інакше втратить Мішу, сім’ю. Ігор чує розмову Віри з Іриною, розуміє, що в нього з Христиною нічого бути не може, вони – брат і сестра. Він заявляє Христині, що кидає її. Вадим розуміє, що закохався у Віру, приходить до неї вночі додому, обіймає… Вадим освідчується Вірі в коханні. Тим часом Ігор телефонує матері в Париж – повідомити, що батько завів коханку, а Вірі каже, що все знає…

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

Video: «Вірина любов»: анонс 5–6 серій Серіал Вірина любов - 5, 6 серії на сайті СТБ вже -24.03.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Вірина любов

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