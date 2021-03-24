Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала «Любовь Веры». Читайте анонс 5–6 серий фильма «Любовь Веры» прямо сейчас!

Вера просит Ирину увезти Кристину в другой город – нельзя допустить, чтобы сводные брат и сестра были вместе. Ирине сложно признаться, что Кристина – не дочь Миши. У нее произошла близость с другим, Кристина – дочь парня из клуба. Но сказать об этом Ирина не может, иначе потеряет Мишу, семью. Игорь слышит разговор Веры с Ириной, понимает, что у него с Кристиной ничего быть не может, они – брат и сестра. Он заявляет Кристине, что бросает ее. Вадим понимает, что влюбился в Веру, приходит к ней ночью домой, обнимает… Вадим объясняется Вере в любви. Тем временем Игорь звонит матери в Париж – сказать, что отец завел любовницу, а Вере говорит, что все знает…

В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.

Video: «Любовь Веры»: анонс 5–6 серий Сериал Любовь Веры - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 24.03.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Любовь Веры

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