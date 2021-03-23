Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Вірина любов». Читайте анонс 3–4 серій фільму «Вірина любов» просто зараз!

Вадим хоче пізнати Віру ближче і запрошує її в кінний клуб. Він намагається зрозуміти, чому вона стала репетиторкою саме його сина. Вадим підозрює, що в Ігоря роман з учителькою. Тимчасом Михайло заявляє Вірі, що не може її забути… Вадим вимагає перевести Ігоря в інший клас, до іншої вчительки, Михайло змушений погодитися. Ігор і Христина тікають з уроків, їдуть на дачу, і між ними відбувається близькість. Вадим виявляє, що син не ночував удома, шукає його у Віри. Вони разом знаходять Ігоря у Христини. Віра нажахана тим, що у Христини та Ігоря зв’язок, адже вона вважає їх братом і сестрою.

Video: «Вірина любов»: анонс 3–4 серій Серіал Вірина любов - 3, 4 серії на сайті СТБ вже -23.03.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій серіалу Вірина любов

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

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