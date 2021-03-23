Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Вірина любов»: анонс 3–4 серій

23.03.2021

Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Вірина любов». Читайте анонс 34 серій фільму «Вірина любов» просто зараз!

Вадим хоче пізнати Віру ближче і запрошує її в кінний клуб. Він намагається зрозуміти, чому вона стала репетиторкою саме його сина. Вадим підозрює, що в Ігоря роман з учителькою. Тимчасом Михайло заявляє Вірі, що не може її забути… Вадим вимагає перевести Ігоря в інший клас, до іншої вчительки, Михайло змушений погодитися. Ігор і Христина тікають з уроків, їдуть на дачу, і між ними відбувається близькість. Вадим виявляє, що син не ночував удома, шукає його у Віри. Вони разом знаходять Ігоря у Христини. Віра нажахана тим, що у Христини та Ігоря зв’язок, адже вона вважає їх братом і сестрою.

Video: «Вірина любов»: анонс 3–4 серій

Серіал Вірина любов - 3, 4 серії на сайті СТБ вже -23.03.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій серіалу Вірина любов

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

Більше на тему: «Вірина любов»: кількість серій і графік виходу

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close