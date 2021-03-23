Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3 и 4 серии сериала «Любовь Веры». Читайте анонс 3–4 серий фильма «Любовь Веры» прямо сейчас!

Вадим хочет узнать Веру поближе и приглашает ее в конный клуб. Он пытается понять, почему она стала репетитором именно его сына. Вадим подозревает, что у Игоря роман с учительницей. В то же время Миша заявляет Вере, что не может ее забыть… Вадим требует перевести Игоря в другой класс, к другой учительнице, Михаил вынужден согласиться. Игорь и Кристина сбегают с уроков, едут на дачу, и между ними происходит близость. Вадим обнаруживает, что сын не ночевал дома, ищет его у Веры. Они вместе находят Игоря у Кристины. Вера в ужасе от того, что у Кристины и Игоря связь, ведь она считает их братом и сестрой.

В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.

Video: «Любовь Веры»: анонс 3–4 серий Сериал Любовь Веры - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 23.03.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Любовь Веры

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