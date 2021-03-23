Телеканал СТБ і компанія IQ Production закінчили зйомки містичного детективу-мелодрами про ясновидицю, яка завдяки своєму дару допомагає розслідувати кримінальні справи. Прем’єра 16-серійного серіалу «Ворожка» відбудеться 29 березня о 20:15. Подробиці — далі в матеріалі.

Головна героїня Катя працює медсестрою в обласному містечку. Дівчина має дар ясновидіння, але вважає свої містичні здібності психічним відхиленням. Волею долі вона переїжджає до столиці та починає працювати у поліцейському відділку. Там вона усвідомлює, що її дар — зовсім не вада, і за його допомогою знаходить розгадки в найзаплутаніших кримінальних справах. Прийнявши себе, Катя пізнає і світ справжнього кохання…

Режисер проєкту Олег Зборовський розповідає, що новий серіал — про справжню любов і доброту:

«Попри те, що події відбуваються навколо поліцейського відділку і властивих цій локації важких життєвих ситуацій, це проєкт про любов і доброту. А це ті фактори, яких багато не буває. Він про те, як люди долають негаразди, які відбуваються на роботі та в житті, а для 90% героїв серіалу саме поліція – їхній дім і життя. З появою Каті в цьому місці все перевертається з ніг на голову. Вона вносить у холодний світ розслідувань тепло та любов. У нас є романтика, детективна лінія та містика. Мені здається, щирість наших героїв і чесність їхніх учинків мають здобути любов наших глядачів».

Глядачі телеканалу СТБ зможуть подивитися новий серіал «Ворожка» вже наступного понеділка, 29 березня, о 20:15.

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батирев, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький та ін.

Video: «Ворожка»: дата старту серіалу Коли серіал Ворожка виходить в ефір телеканалу СТБ у 2021 році? Відома дата старту серіалу Ворожка на СТБ. Ворожка: дата виходу нового серіалу

Більше на тему: «Вірина любов»: кількість серій і графік виходу

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ