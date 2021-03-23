Телеканал СТБ и компания IQ Production закончили съемки мистического детектива-мелодрамы о ясновидящей, которая благодаря своему дару помогает расследовать уголовные дела. Премьера 16-серийного сериала «Гадалка» состоится 29 марта в 20:15. Подробности ― далее в материале.

Главная героиня Катя работает медсестрой в областном городке. Девушка обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. Волею судьбы она переезжает в столицу и начинает работать в полицейском участке. Там она осознает, что ее дар ― вовсе не недостаток, и с его помощью находит разгадки в запутанных уголовных делах. Приняв себя, Катя познает и мир настоящей любви…

Режиссер проекта Олег Зборовский рассказывает, что новый сериал ― о настоящей любви и доброте:

«Несмотря на то, что события происходят вокруг полицейского участка и присущих этой локации тяжелых жизненных ситуаций, это проект о любви и доброте. А это те факторы, которых много не бывает. Он о том, как люди преодолевают трудности, которые происходят на работе и в жизни, а для 90% героев сериала именно полиция ― их дом и жизнь. С появлением Кати в этом месте все переворачивается с ног на голову. Она вносит в холодный мир расследований тепло и любовь. У нас есть романтика, детективная линия и мистика. Мне кажется, искренность наших героев и честность их поступков должны завоевать любовь наших зрителей».

Зрители телеканала СТБ смогут посмотреть новый сериал «Гадалка» уже в понедельник, 29 марта, в 20:15.

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбалару, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий и др.

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