Сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Вірина любов». Читайте анонс 1–2 серій фільму «Вірина любов» просто зараз!

Яку таємницю приховує 35-річна яскрава і красива вчителька Віра? В юності у неї було для щастя все: перше кохання з однокурсником Михайлом, неждана, але щаслива вагітність. Усе зруйнувалося, коли їй, 17-річній дівчині, повідомили діагноз її мами, за життя якої потрібно було боротися. Почало здаватися, що її життя руйнується: обман з продажем маминої квартири, стрімкі пологи, недоношена дитина, якій прогнозують лічені дні життя… Як вирвати з рук смерті двох найрідніших людей? У маренні Віра жертвує своїм материнством. Нехай інша сім’я врятує її приреченого новонародженого хлопчика…

У престижному ліцеї вона стикається з некерованим старшокласником Ігорем і закоханою в нього школяркою Христиною. Виявляється, що Христина ― дочка Михайла та колишньої Віриної подруги Ірини. А Ігор… Побачивши його батька, Віра несподівано здогадується, що Ігор ― син, якого вона втратила, рятуючи хвору матір…

Режисер: Анатолій Григор’єв

У ролях: Олена Шилова, Андрій Чернишов, Зоряна Марченко, Павло Харланчук, Даша Грачова, Максим Самчик та ін.

Video: «Вірина любов»: анонс 1–2 серій Серіал Вірина любов - 1, 2 серії на сайті СТБ вже -22.03.2021. Про що сюжет 1 та 2 серій серіалу Вірина любов

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