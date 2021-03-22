Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии сериала «Любовь Веры». Читайте анонс 1–2 серий фильма «Любовь Веры» прямо сейчас!

Какую тайну скрывает 35-летняя яркая и красивая учительница Вера? В юности у нее было для счастья все: первая любовь с однокурсником Мишей, нежданная, но счастливая беременность. Все рухнуло, когда ей, 17-летней девушке, сообщили диагноз ее мамы, за жизнь которой нужно было бороться. Начало казаться, что ее жизнь рушится: обман с продажей маминой квартиры, стремительные роды, недоношенный ребенок, которому прогнозируют считанные дни жизни… Как вырвать из рук смерти двух самых родных людей? В бреду Вера жертвует своим материнством. Пусть другая семья спасет ее обреченного новорожденного мальчика…

В престижном лицее она сталкивается с неуправляемым старшеклассником Игорем и влюбленной в него школьницей Кристиной. Оказывается, что Кристина – дочь Михаила и бывшей подруги Веры, Ирины. А Игорь… Увидев его отца, Вера неожиданно догадывается, что Игорь – сын, которого она потеряла, спасая больную мать…

Режиссер: Анатолий Григорьев

В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.

Video: «Любовь Веры»: анонс 1–2 серий Сериал Любовь Веры - 1, 2 серии на сайте СТБ уже 22.03.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Любовь Веры

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